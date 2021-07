Un'Unione che affonda “nel fottutissimo mare”. Il fantasy al tempo della Brexit

Vick spostò le tende troppo pesanti per sbirciare in strada. Il sole stava tramontando al termine d’una giornata in gran parte sprecata, ridotto a un bagliore sporco sopra il labirinto di tetti difformi, le cime degli alberi assetati, i comignoli sbuffanti, le guglie di un centinaio di templi dedicati a una dozzina di versioni dell’onnipotente. Si domandò se fosse utile, credere in Dio. Se fosse rassicurante o terrificante, guardare tutta questa merda e sapere con certezza che faceva parte di qualche disegno più grande.

