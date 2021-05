La magnifica ossessione russa per i demoni misteriosi

Lo dice chiaro e tondo Andrea Tarabbia: tutto è cominciato con Michail Jur’evicč Lermontov. Lo scrive nella bellissima e articolata prefazione all’antologia Racconti di demoni russi (il Saggiatore, 472 pp., 19 euro), da lui curata e ora croccante di stampa. Ma chi era Lermontov? Autore di una magniloquente e introspettiva opera poetica giovanile, orfano di madre allevato dalla nonna e poeta tredicenne in romantica posa byroniana, autore di un solo e bellissimo romanzo (“Un eroe del nostro tempo”) e di un grandioso poema intitolato “Il demone” che ossessionò il pittore Michail Vrubel’, Michail Lermontov è considerato, proprio per via di quei 1.132 versi satanici, uno dei fondatori della demonologia nelle lettere russe. Probabilmente fu l’ultimo cimento letterario cui si dedicò prima di trovar la morte in un duello contro un vecchio compagno di scuola invaghitosi della stessa donna che amava lui, cimento a cui si diede senza risparmio: poema riscritto otto volte, non offre clamorosi elementi di novità se ci dovessimo soffermare solo sui riferimenti e sul tema (quello della seduzione di una ragazza pura ad opera di un angelo caduto, un satanasso che, attraverso l’amore terreno, spera di riconquistare l’armonia perduta) ma di vertiginosa originalità è l’elemento che caratterizza le ambizioni e la natura del demone: l’ambiguità di creatura maligna che anela a un ritorno all’origine spirituale, e l’insoddisfazione che lo opprime nonostante il possesso della Conoscenza.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni