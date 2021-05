Le ombre sullo Hudson dello sfacciato Singer

“Sex and the Singer”. Con il senno di poi, un gran bel titolo per il saggetto che anni fa – anni e anni fa – meditavamo di scrivere su Isaac Bashevis Singer. Colpa dei suoi racconti, sensuali a dispetto delle reticenze: c’era sempre qualcosa di passionale e proibito, tra sensali di matrimonio, rabbini, parrucche, bagni rituali, tentazioni e demonietti. Non avevamo ancora letto Ombre sullo Hudson, scritto in yiddish e uscito negli anni Cinquanta a puntate su una rivista newyorchese (ce n’era più di una, a servire la comunità degli ebrei immigrati dall’Europa, come c’erano i teatri e c’erano i film: Edgar Ulmer, regista di culto per il noir “Detour”, ne girò almeno quattro, uno intitolato “The American Matchmaker”).

