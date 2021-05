La cultura dell'irreale e i negazionismi emergenti

In forma di catastrofe sanitaria mondiale e con l’accelerazione di mutazioni già in corso, il futuro ci precipita addosso. Niente sarà più come prima e c’è abbastanza materia, mi pare, per alimentare l’immaginario futurologico. Non ho nessuna attitudine per la fantascienza e la fantapolitica, che anzi mi respingono, e mi astengo dal fare ipotesi. Il postumano lo trovo ripugnante. Ma diciamo pure che il futuro incombe su di noi come mai prima. Quando il cosiddetto progresso accelera, la coscienza del tempo storico si assottiglia fino a sparire. Tutto si “presentifica”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni