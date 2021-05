Mettere un chip sul futuro dell'Europa

Le difficoltà nell’approvvigionamento di microchip, il cuore dei sistemi elettronici, non riguarda più solo l’industria dell’auto tedesca come denunciato giorni fa dalla Bundesbank, ma anche il resto del mondo (Stellantis fermerà l’impianto di Melfi per una settimana a maggio, Honda si blocca per tre settimane in Giappone, Elon Musk, proprietario di Tesla, lo definisce “un problema enorme”) e si estende al mercato dei cellulari. Luca Maestri, responsabile finanziario di Apple, prevede una riduzione dei guadagni e delle vendite nel 2021; stessa cosa per la rivale Samsung. Guadagni e vendite che peraltro il lockdown aveva enormemente aumentato.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni