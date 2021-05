Biopolitica, pandemia e democrazia

Le cose semplici sono fatali. Ha ragione Don DeLillo che in ‘Rumore Bianco’ lo ha notato, e gridato ad un mondo occidentale sempre più chiuso nei suoi rituali di paura e di accettazione di un destino proteso verso il grigiore anodino della ‘nuova normalità’.

Incapaci di comprendere la semplicità, ci siamo comodamente rifugiati dietro la porta di casa, bulimicamente accumulando emozioni intorpidite, gelo cerebrale e cibo, come hikikomori storditi da neon e penombre azzurrognole di schermi di computer, dimentichi spesso delle nostre garanzie, dei nostri diritti e rifluiti così in una dimensione pre-moderna dell’esistente giuridico, in uno spazio umbratile intessuto di concessioni, divieti, limiti, barriere, autorizzazioni.

