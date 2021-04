La prima cosa che farò

Ho detto a mio figlio di cinque anni, Francesco, che ogni mattina prima di entrare a scuola mi ricorda da mesi, con uno sguardo da sognatore gentile, tutto quello che vorrebbe fare quando-finisce-il-Covid, papà quando posso andare a vedere la città degli Aristogatti, papà quando posso andare a vedere la statua con la torcia della libertà, papà quando posso andare di nuovo su un aereo, papà quando possiamo andare a trovare i nonni, papà quando mi porti nel tuo ufficio, che tra le cose belle che consideravo non belle, che sogno di fare quando-finisce-il-Covid, ci sono le cose belle che tutti noi sogniamo, un viaggio in famiglia nella piccola mobile home della spiaggia francese dei nostri sogni, ma ci sono anche cose che mai avrei sognato di sognare, come sognare di non aver più paura, come ho oggi, come tutti, di conoscere persone che non conosco. Sogno di salire su un aereo e di attaccare bottone con chiunque tenti di fottermi il poggia gomito. Sogno di salire su un treno e di parlare con il primo sconosciuto seduto in carrozza. Sogno di parlare con i commessi al negozio. Sogno di non fuggire via ogni volta che uno sconosciuto attacca bottone in edicola. Sogno di vivere quella sensazione ingenua ma forse no fotografata in un celebre aforisma dello scrittore francese Antoine de Saint-Exupéry: “Una singola circostanza può risvegliare in noi un estraneo che ci è totalmente estraneo”. Quando finisce il Covid vorrei tornare per un secondo bambino e ricordare come sia bello trovare un estraneo con cui parlare per scoprire qualcosa di noi stessi che non conosciamo già.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni