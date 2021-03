La Polonia piange Adam Zagajewski, il suo più grande poeta del dopoguerra

In morte del poeta errante che raccontò l’Europa e la sua Polonia, in cerca di libertà

E’ morto domenica a Cracovia Adam Zagajewski: il migliore poeta polacco vivente e uno dei più interessanti sulla scena internazionale. Per lui la poesia era una forza di rinnovamento, un’energia spirituale. Uomo timido e schivo, scriveva versi nello sforzo continuo di “non lasciare che il momento luminoso si dissolva”. Era nato nel 1945 in una città polacca, Leopoli, che proprio da quell’anno entrò a far parte ufficialmente dell’Ucraina. Aveva quattro mesi quando la sua famiglia emigrò a Gliwice, in Slesia (un tempo tedesca). Nel saggio Due città Zagajewski fece i conti con il mito polacco di Leopoli, città perduta, sacrificata sull’altare della geopolitica, e salvata nella memoria.