Le emozioni al potere. che dite, passiamo al contrattacco?

Oggi si dà per scontato che la scrittura sia sciatta o neutra. Problema

Le emozioni al potere. Aiuto, fuggiamo finché siamo in tempo. Meno saldi nei loro princìpi, direttore e redattori del mensile francese NEON aggiungono la domanda “E’ così grave?”. In copertina, una ragazza con finte lacrime argentate ha in sovraimpressione un’altra domanda: “Siamo troppo sensibili?”. Il sondaggino introduttivo – quand’è stata l’ultima volta che hai pianto? – interroga maschi tra i 20 e i 35 anni, più o meno quella dei lettori e delle lettrici (che nonostante i proclami di uguaglianza, contemporaneità, attenzione alla moda e alle tendenze, si suppone piangano senza che nessuno si dia la pena di sapere quando e perché).