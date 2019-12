Dieci fumetti italiani da regalare a Natale

“Italians do it better”, diceva la scritta sulla maglietta di Madonna nel celebre video di “Papa Don’t Preach”. Ma cosa “fanno meglio” gli italiani? Di sicuro il fumetto. L’Italia è un paese di eccellenze fumettistiche: se il medium non è ancora considerato come in Francia, molti nostri autori sono apprezzati in tutto il mondo: sono ormai tantissimi i disegnatori italiani di personaggi internazionali come Spider-Man, Batman o i Fantastici Quattro. Per non citare la scuola italiana di fumetti Disney, in assoluto la più ricca di talenti (come Giorgio Cavazzano, Massimo De Vita o Silvia Ziche). E sebbene le vendite siano lontane dalle vette del passato (nel 1993 in estate Topolino aveva superato il milione di copie) in rapporto alla popolazione i fumetti vendono di più che negli Stati Uniti.

Ci diamo allora al “sovranismo fumettistico” e per Natale consigliamo dieci libri a fumetti di autori italiani, fra nuove uscite e ristampe.