L'irresistibile impresa di raccontare Luciana Frassati Gawronska

L’idea era irresistibile. Scrivere la biografia di Luciana Frassati Gawronska, un’italiana dalla vita avventurosa, una ragazza cosmopolita, anticonformista, ribelle, che diventa una donna generosa, energica fino allo spasimo, pronta a rischiare in proprio, pur di salvare vite umane, rimaste strette nella morsa dell’occupazione nazista. Disposta a correre in soccorso di parenti e amici, e persino a mettersi a tramare per la resistenza, portando soldi oltreconfine, raccogliendo informazioni per il governo polacco in esilio, incurante dei rischi, dei controlli della Gestapo,...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.