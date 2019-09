Gadda confidential

Carlo Emilio Gadda non aveva molta fiducia negli scritti estemporanei, articoli di giornale, saggi brevi, “lavorucci” come li chiamava, nati spesso dalla disperazione e di sicuro dal bisogno di pane, anche se frutto di studio e accuratissima documentazione. Sono scritti che rifulgono ora nella bella edizione a cura di Liliana Orlando che ne ha selezionato una sessantina fra quelli scritti nel corso di quarant’anni e li ha ordinati per tema (letteratura, lingua e dialetti, arte, spettacolo, tecnica e società) nell’ultimo...

