I classici della letteratura si leggono (gratis) su Instagram

Milano (askanews) - Leggere i grandi classici delle letteratura su Instagram. Una sfida lanciata dalla New York public library con l'iniziativa battezzata "Insta novels". La famosa biblioteca di New York ha cominciato ad usare le "stories" del suo profilo sul social network per pubblicare interi libri, capitolo per capitolo, una pagina alla volta, schermata per schermata. I romanzi e i racconti sono stati digitalizzati in un formato studiato apposta per rendere la lettura agevole e con illustrazioni originali dedicate. La fruizione avviene come per tutte le altre storie: si tocca a destra per proseguire, a sinistra per tornare indietro. Per bloccare la schermata basta tenere il dito premuto sullo schermo fino a fine lettura. Un modo originale e creativo per invogliare alla lettura di grandi classici. Il primo romanzo ad essere pubblicato su Instagram è stato "Alice nel paese delle meraviglie". Seguiranno "La carta da parati gialla", racconto breve di Charlotte Perkins Gilman e "La metamorfosi" di Franz Kafka.