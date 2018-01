Certo. Con l’invadente curiosità della casigliana del penultimo piano non fui affatto cortese. Anzi. Madama aveva compiuto da una quindicina di giorni il trasloco, insediandosi nell’appartamento al piano di sotto. Suonò allora alla porta di casa mia. Si profuse subito in un groviglio di scuse. Di complimenti. Dovevo perdonare la sua invadenza. Le avevano detto che possedevo una non piccola biblioteca privata. E lei avrebbe desiderato vederla. La sua curiosità era suscitata, disse, dalla sua inveterata passione di lettore. E...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.