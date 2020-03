La morte del bacio

Nessuno pensa alle conseguenze del coronavirus sull’amore, ché tanto chissenefrega dell’amore, bega novecentesca, abitudine démodé, appropriazione interpersonale, violazione della privacy, abuso. I baci sono mezzo di contagio e quindi vengono fortemente sconsigliati, per non dire subliminalmente proibiti, e a nessuno sembra importare granché, e anzi alcuni, per non dire milioni di milioni (tutti?), tirano un sospiro di sollievo. Uno sgravio, almeno uno nell’universo, in questo turbinio di complicazioni, esagerazioni, sopravvalutazioni, smentite, e lettere vere di notte e false di giorno...

