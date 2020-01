Meghan e Harry "divorziano" dalla famiglia reale

Conte ha incontrato il generale Haftar a Palazzo Chigi. E’ invece saltato il meeting con il primo ministro libico al Serraj, programmato sempre per la giornata di ieri. Il presidente del Consiglio ha convocato per venerdì 10 gennaio un vertice tra i capigruppo di maggioranza e opposizione per discutere delle missioni militari nell’area mediorientale e sulla Libia.

Nessuna intesa sulla legge elettorale tra le forze di maggioranza, a causa della contrarietà di Leu. Oggi il deputato Brescia del M5s presenterà alla commissione Affari costituzionali della Camera un testo a sua unica firma che introduce un sistema proporzionale con soglia di sbarramento al 5 per cento.

Tafida Raqeeb esce dalla rianimazione. La bambina, per cui il Royal London Hospital aveva chiesto di sospendere le cure, è stata trasferita da ottobre al Gaslini di Genova. Non è più in pericolo di vita.

Borsa di Milano. Ftse-Mib +0,4 per cento. Differenziale Btp-Bund a 166 punti. L’euro chiude in calo a 1,11 sul dollaro.

DAL MONDO

Non ci sono sopravvissuti nel disastro del Boeing della Ukraine Airlines precipitato in Iran poco dopo il decollo da Teheran. Secondo le autorità, sono morte tutte le 176 persone che si trovavano a bordo.

La Borsa americana in aumento record. Tanto il Nasdaq quanto lo S&P 500 hanno recuperato i livelli di crescita record già raggiunti all’inizio dell’anno, dopo la notizia di una de-escalation nelle tensioni tra Iran e Stati Uniti.

Carlos Ghosn accusa il Giappone. L’ex capo di Nissan, dopo la sua fuga a Beirut, ha organizzato una conferenza stampa in cui ha detto che le accuse da parte di Tokyo di illeciti finanziari sono un’ingiustizia nei suoi confronti.

I duchi di Sussex hanno rinunciato al loro ruolo di membri “senior” della famiglia reale britannica e hanno annunciato di voler diventare “finanziariamente indipendenti”.

C’è stata una sparatoria a Ottawa, in Canada. Un morto e almeno tre feriti.