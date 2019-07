Putin in visita a Roma: ecco come cambia la mobilità

Lunedì pomeriggio il comitato per l'ordine pubblico di Roma ha disposto le misure di massima sicurezza in occasione della visita di giovedì 4 luglio del Presidente della Russia, Vladimir Putin. Il primo incontro istituzionale prevede la visita in Vaticano; successivamente si recherà al Quirinale dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e nel pomeriggio incontrerà il premier Giuseppe Conte a Palazzo Chigi.

Le direttive prevedono che venga delimitata una "green zone" nelle strade del centro storico in cui non sarà possibile manifestare dalle 13 del 3 luglio. Sarà inoltre previsto il divieto di sosta con eventuale rimozione di tutti i veicoli in sosta fino alle 7 del 5 luglio. Vietato sarà anche il transito di mezzi addetti al trasporto e scarico merci nelle zone indicate. In tutti i luoghi-tappa di Putin saranno schermate le cellule che permetto i collegamenti telefonici. Al seguito del presidente russo ci sarà una superscorta che verrà coordinanta dal Kgb. In tutta la città polizia, carabinieri, finanza e municipale che regoleranno il traffico e si occuperanno del pattugliamento delle zone sensibili.

Le zone interessate dall'ordinanza sono quelle segnate in verde sulla mappa.

Di seguito l'elenco fornito dalla Questura delle strade comprese nella zona verde: piazza d'Aracoeli, via San Venanzio, largo Berlinguer, piazza San Marco, piazza Venezia, via del Plebiscito, corso Vittorio Emanuele II, largo di Torre Argentina, piazza e via di San Pantaleo, via dell'Anima, largo Flebo, via di Torre Sanguigna, via Zanardelli, piazza Ponte Umberto I, lungotevere Marzio, lungotevere in Augusta, via Luisa di Savoia, piazza del Popolo, via D'Annunzio, via Trinità dei Monti, via Sistina, via Crispi, via di Porta Pinciana, via Veneto, via Boncompagni, via Collina, va Bellisario, via Piave, via XX Settembre, piazza di Porta Pia, corso d'Italia, piazza della Croce Rossa, viale Castro Pretorio, via Vicenza, via Marsala, via De Nicola, piazza dei Cinquecento, via Giolitti, via Gioberti, piazza Santa Maria Maggiore, via Merulana, largo Brancaccio, via Lanza, via Cavour, largo Corrado Ricci via dei Fori Imperiali, via San Pietro in Carcere, piazza del Campidoglio, via delle Tre Pile.