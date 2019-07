Roma blindata per la visita di Putin

ll presidente della confederazione russa Vladimir Putin è atterrato stamattina (4 luglio) alle 12.58 all'aeroporto di Fiumicino a Roma, in occasione della sua prima visita ufficiale in Italia. Il leader del Cremlino è stato scortato fino a Piazza San Pietro, dove è avvenuto il primo incontro della giornata, quello con Papa Francesco. L'udienza privata è iniziata con un'ora di ritardo presso la biblioteca della Santa Sede, dopo un saluto di benvenuto nella sala del Tronetto. Quello di oggi è il terzo colloquio tra Putin e papa Francesco.

Nel pomeriggio il leader del Cremlino incontrerà il presidente della Repubblica Sergio Mattarella al Quirinale e successivamente il premier Giuseppe Conte a Palazzo Chigi. La serata proseguirà a Villa Madama con i vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini. L'ultimo appuntamento, prima di rientrare a Mosca, è con l'amico Silvio Berlusconi.

Massime le misure di sicurezze previste per tutto il centro storico della capitale: delineata una "green zone" in cui non sarà possibile sostare e programmati pattugliamenti costanti di tutte le forze dell'ordine nell'area interessata.