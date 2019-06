È stata riaperta la stazione della metro A Repubblica. Tranquilli, richiude ad agosto

Alle 5,30 di oggi, dopo 246 giorni di chiusura, sono stati aperti i cancelli della stazione della metro A Repubblica. La stazione era stata chiusa dopo il crollo della scala mobile del 23 ottobre 2018. Il collaudo dell'Ustif sulle scale mobili revisionate nei mesi scorsi ha coinvolto quattro scale quelle su cui era stata riscontrata una carenza di manutenzione, che ora sono state messe in sicurezza. Due, quelle coinvolte nell'incidente, devono essere ancora riparate: rimarranno fuori servizio sino a data da destinarsi.

La riapertura era prevista per il pomeriggio di ieri, ma un nuovo problema tecnico aveva fatto ancora rinviare tutto. "La stazione Repubblica riaprirà domani mattina (oggi, ndr) in sicurezza. Ci scusiamo per i disagi che cittadini e commercianti hanno dovuto affrontare in questi mesi a causa dei lavori straordinari di manutenzione", aveva twittato in serata il sindaco di Roma, Virginia Raggi.

Le chiusure estive della metro A di Roma

Romani e turisti però andranno incontro a un'estate con una circolazione problematica, almeno per quanto riguarda le metro A. Atac ha infatti previsto un programma di lavori di manutenzione straordinaria.

Le date:

• sino al 14 luglio, nei fine settimana, sarà interrotta la circolazione tra Subaugusta e Anagnina.

• il 20 e il 21 luglio verrà bloccata la tratta tra Anagnina e Colli Albani.

• dal 4 al 13 agosto la linea verrà interrotta tra Termini e Anagnina, ossia metà tratta.

• dal 14 al 19 agosto la circolazione verrà interrotta tra le stazioni Ottaviano (San Pietro e Musei Vaticani) e San Giovanni, escludendo quindi il centro storico della Capitale. La linea resterà attiva sulle tratte Battistini-Ottaviano da una parte e San Giovanni-Anagnina dall'altra.

• dal 20 al 25 agosto i treni non scorreranno tra Termini e Battistini, l'altra metà della linea:

Il cronoprogramma prevede la riattivazione totale della linea A dal 26 agosto.