“Siamo attenti alle iniziative predatorie della Cina”, dice Conte

“Siamo attenti alle iniziative predatorie della Cina”, ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte in visita a Pechino per il secondo Forum sulla Via della Seta: “Ho il dovere di tutelare gli standard di sicurezza e la protezione dei dati soprattutto sul 5G”.

“Non sosteniamo né Serraj né Haftar in Libia”, ha aggiunto. Il premier ha annunciato che oggi incontrerà a Pechino il presidente russo, Vladimir Putin, per parlare della Libia.

Promulgata la legge sulla legittima difesa da parte del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. “La norma non indebolisce la responsabilità dello stato”, ha scritto il capo dello stato in una lettera ai presidenti di Camera e Senato: “E’ prevista una differenza incongrua tra i reati di furto e rapina”.

L’opposizione attacca il governo sul caso Alitalia. “L’esecutivo chiarisca la vicenda in Parlamento”, ha detto Raffaella Paita, capogruppo del Pd in commissione Trasporti alla Camera. La famiglia Toto non ha commentato all’Adnkronos l’ipotesi di un ingresso in Alitalia.

Zingaretti lancia una raccolta firme contro il governo. “Questo show fatto sulla pelle degli italiani deve finire”, ha detto il segretario del Pd alla presentazione delle liste per le europee.

Borsa di Milano. FtseMib +0,08 per cento. Differenziale Btp-Bund a 260 punti. L’euro chiude in rialzo a 1,11 sul dollaro.

DAL MONDO

Maria Butina è stata condannata a 18 mesi di carcere per aver cospirato contro il governo degli Stati Uniti per conto di Mosca. La ragazza russa era stata accusata di spionaggio per essersi infiltrata nella Nra, la National Rifle Association, per cercare di creare canali di comunicazione tra il governo russo e il Partito repubblicano per arrivare a Donald Trump.

Trump è favorevole al sostegno di Putin al tentativo di trovare un accordo sui negoziati sul nucleare nordcoreano. Il presidente americano ha detto che i progressi fatti con Pyongyang sono molti.

Durante l’incontro con Putin, il leader nordcoreano Kim Jong-un ha detto che gli Stati Uniti agiscono in malafede.

Corbyn non andrà alla cena con Trump a Buckingham Palace. Il presidente degli Stati Uniti farà una visita di stato nel Regno Unito nel mese di giugno, che includerà un banchetto ospitato dalla regina Elisabetta.

C’è un sospetto per l’omicidio di Lyra McKee, la giornalista uccisa giovedì scorso a Derry. La polizia dell’Irlanda del nord sta ricercando un giovane di 18 anni.

In Sri Lanka la polizia ricerca 140 persone che sarebbero legate allo Stato islamico e agli attentati terroristici del giorno di Pasqua durante i quali sono morte 253 persone, tra cristiani e turisti.

Uber vuole raccogliere dieci miliardi di dollari con la sua quotazione in Borsa. La compagnia americana prevede di vendere 180 milioni di azioni a 44-50 dollari ciascuna, per una valutazione complessiva di 84 miliardi di dollari.