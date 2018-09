La fiducia al Milleproroghe e i nuovi prodotti Apple

DALL'ITALIA

Il governo ha posto la sua prima fiducia, sul decreto Milleproroghe. Il Pd ha occupato l’aula di Montecitorio come segno di protesta verso “un atto illegittimo”. Il capogruppo dem alla Camera, Graziano Delrio, ha spiegato che “il governo ha messo la fiducia prima che il testo venisse pubblicato”. Il ministro dei Rapporti col Parlamento Fraccaro ha detto che “questo è un atto dovuto perché i tempi sono stretti”.

Busta con proiettile al pm Patronaggio, il procuratore del caso della nave Diciotti. Sulla lettera c’era il simbolo di Gladio.

“Nessuno è al di sopra della legge”, ha detto il capo dello stato Sergio Mattarella, “in Italia non esistono giudici elettivi”.

“E’ tornata la tubercolosi perché ci sono troppi migranti”, ha detto il ministro dell’Interno Matteo Salvini commentando il caso di un immigrato infetto scappato dalla struttura di accoglienza a Vicenza.

Borsa di Milano Ftse-Mib +0,52 per cento. Differenziale Btp-Bund a 237 punti. L’euro chiude in rialzo a 1,16 sul dollaro.

DAL MONDO

Per Putin i sospetti dell’attacco a Salisbury non sono criminali. Il presidente russo ha commentato le accuse arrivate da Londra a carico di due uomini con passaporto russo, che secondo l’intelligence inglese sono agenti del Gru russo. “Sappiamo chi sono, li abbiamo trovati. Spero che si consegneranno e racconteranno tutto, sarebbe meglio per tutti. Ma non c’è nulla di speciale qui, ve lo assicuro, lo vedremo presto”, ha detto Putin. Mosca prepara l’offensiva a Idlib, in Siria. Grande enfasi della propaganda russa per cercare di accusare preventivamente i volontari dei White Helmets di aver inscenato un attacco chimico.

Nuove sanzioni contro le interferenze elettorali. Il presidente americano Trump ha firmato un ordine esecutivo per punire individui o paesi che cerchino di modificare il risultato delle elezioni.

L’Uragano Florence raggiungerà le coste americane tra oggi e domani. Il servizio meteo nazionale ha detto che tempeste così violente ci sono “una volta nella vita”.

Apple presenta tre nuovi iPhone. Si chiamano iPhone XS, XS Max e XR.