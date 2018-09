L'uragano Florence è in arrivo, come mostrano queste immagini di un aereo in missione esplorativa. Lunedì 10 settembre, Florence ha raggiunto la categoria 4 (fortissimo, la massima è 5) e si dirige verso la East Coast degli Stati Uniti. Più di un milione di persone in Carolina del sud, Carolina del nord e Virginia hanno ricevuto l'ordine di lasciare le loro case. I soldati della Guardia nazionale sono già stati mobilitati per gestire la sicurezza e le eventuali emergenze negli stati colpiti. Il presidente Donald Trump ha dichiarato uno stato emergenza nella Carolina del nord, in modo da permettere allo stato di accedere ai fondi federali.

Il National Hurricane Center ha detto che: "qualche rafforzamento è atteso per i prossimi giorni e Florence dovrebbe essere un uragano estremamente pericoloso fino a giovedì sera". Un anno dopo le tempeste storiche che hanno devastato la costa del Golfo e Porto Rico lo scorso anno, i funzionari hanno avvertito di non sottovalutare la minaccia della tempesta. I residenti hanno iniziato a sigillare le proprie case e a salire ai piani superiori, a formare lunghe code alle stazioni di servizio e a svuotare gli scaffali di negozi di ferramenta e supermercati.