La Capitale del turismo non è la Capitale

Ieri a Davos Mastercard ha reso nota la sua classifica delle città più visitate al mondo. Per la prima volta Milano supera Roma, posizionandosi al quattordicesimo posto in graduatoria, tre gradini più in alto della capitale. Sempre ieri, Virginia Raggi ha presentato i risultati ottenuti nel settore del turismo nei suoi diciannove mesi in Campidoglio. Aumentano le presenze (del 2,6 per cento) e cresce anche il numero dei turisti stranieri, che arrivano principalmente da Stati Uniti, Giappone e Spagna. Ma...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.