I problemi di privacy di Rousseau e i nuovi colloqui tra le due Coree. Le notizie del giorno, in breve

In Italia

Stanziati finanziamenti alle Ferrovie per 2 miliardi. Il ministro dei Trasporti, Graziano Delrio, ha comunicato di aver firmato il decreto che sblocca 1,95 miliardi di euro. Le somme più importanti sono state assegnate ai trasporti di Roma (425,5 milioni) e Milano (396 milioni).

Sei morti sulla A21 per un incendio della cisterna di un tir che ne ha travolto un altro e un’auto. L’incidente è avvenuto all’altezza di Brescia.

“Dal Pd nessuna risposta”, ha detto Emma Bonino dopo la rottura delle trattative con il Pd per stabilire un’alleanza in vista delle prossime elezioni.

Il sistema Rousseau non ha rispettato le norme sulla privacy secondo il Garante, che ha chiesto ai titolari dei siti riconducibili al M5s di prendere “le misure necessarie relative ai profili concernenti la sicurezza informatica”.

È morto Ferdinando Imposimato. Ex magistrato, aveva 81 anni.

Borsa di Milano. Ftse-Mib -0,4 per cento. Differenziale Btp-Bund a 163 punti. L’euro chiude al rialzo a 1, 20 sul dollaro.

Nel mondo

La Corea del sud propone alla corea del nord nuovi colloqui. Seul ha invitato Pyongyang a un colloquio al Truce village il 9 gennaio, dove la Corea del nord potrebbe chiedere di essere trattata come potenza nucleare, come ha lasciato intendere il primo ministro Lee Nak-yeon. Lunedì il leader nordcoreano, Kim Jong-un, si era mostrato disponibile alla partecipazione di atleti nordcoreani alle Olimpiadi che si terranno a Pyeongchang.

Israele ha reso più difficile la cessione di territori che considera parte di Gerusalemme est ai palestinesi. Un emendamento approvato dal Parlamento stabilisce che sarà necessaria la maggioranza dei due terzi.

Orrin Hatch si ritirerà alla fine dell’anno. Il senatore repubblicano dello Utah, più anziano in servizio, fu eletto per la prima volta nel 1976. Mitt Romney potrebbe correre per il seggio vacante.

Almeno 17 morti in un attacco a una chiesa in Nigeria durante la messa di Capodanno. Non è chiara l’identità dei terroristi.

Airbus ha consegnato più di 700 aerei nel 2017, ha raggiunto così gli obiettivi aziendali e battuto il suo precedente record di vendite.