Roma. Ferdinando Imposimato, scomparso a Roma all’età di 81 anni, è stato un protagonista di vicende giudiziarie cruciali per il nostro paese, dall’inchiesta e il primo processo per l’assassinio di Aldo Moro (1978) a quella per l’attentato a Giovanni Paolo II in piazza San Pietro (1981) e gli omicidi di Vittorio Bachelet (1980) e dei giudici Riccardo Palma e Girolamo Tartaglione (1978). Ha subito anche una terribile tragedia famigliare, quando suo fratello Franco fu ucciso in un agguato camorrista probabilmente...

