La catastrofe di Baltimora, una lezione per le infrastrutture italiane

Una catastrofe come quella di Baltimora forse non si poteva prevenire, ma già imperversano le polemiche. Le cause sono chiare: una gigantesca nave cargo stracolma di container, la Dali battente bandiera di Singapore, ma ingaggiata dalla Maersk l’azienda danese numero al mondo nel trasporto merci sia mare, in piena notte, alle 1 e 27 ora locale, ha cozzato contro un pilone metallico del ponte sul fiume Patapsco. L’impatto ha provocato il crollo della struttura che regge l’arcata più ampia (366 metri) la terza più lunga al mondo ai tempi della sua costruzione. L’intero ponte arriva a 2.632 metri e in media veniva attraversato da 11 milioni di veicoli. E’ stato chiamato Francis Scott Key dal nome dell’avvocato-poeta che nel 1814, in occasione della battaglia di Baltimora tra la giovane repubblica americana e gli inglesi, scrisse i versi scelti nel 1916 dal presidente Wilson per l’inno nazionale.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE