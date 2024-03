Kate, una donna come tante, ha un tumore. Adesso lasciamola in pace

Adesso, almeno, la lasceranno, la lasceremo in pace. Non è più questione di foto taroccate, illazioni, indiscrezioni e rivelazioni clamorose sulle prime dei tabloid: adesso c’è soltanto una donna di 42 anni e con tre figli che scopre di avere un cancro. Poi, certo, è anche la principessa del Galles, nuora del Re attuale, moglie di quello futuro e madre di quello che gli succederà. Catherine Elizabeth Middleton in Windsor è apparsa in video per rivelare ai sudditi di avere un tumore (senza dire dove), che se ne sono accorti dopo l’operazione all’addome del gennaio scorso, che la notizia è stata “uno choc”, che la diagnosi è stata per fortuna precoce e che dalla fine di febbraio sta facendo la chemioterapia.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE