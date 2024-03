Lo spericolato gioco altoatesino con cui ora si trasformano in regolari le mucche irregolari

La mucca per ipotesi. Gli ettari in essenza platonica. Seconda stalla a destra, questo è il cammino per la stalla che non c’è: l’allevamento virtuale parrebbe il modo con cui alcuni allevatori dell’Alto Adige (ma forse anche di altre parti d‘Italia e d’Europa) riuscirebbero a superare i noiosi vincoli della realtà e della legge e riuscirebbero così a percepire sussidi pubblici e fatturati privati. Dicono a Bolzano: ma qui tutti sapevano.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE