Dalle nozze indiane degli Ambani il nuovo ordine mondiale cafonal

Ma siamo a Mumbai o a Caserta? Sicuramente ne avrete sentito parlare. Con Rihanna dall’aria un po’ seccata che ha cantato come una neomelodica qualunque (seppur a fronte di un cachet di 6 milioni di dollari), con Mark Zuckerberg in camicia animalier, con Bill Gates con la nuova morosa, il matrimonio di Anant Ambani, erede della dinastia più ricca d’Asia, è stato l’evento dell’anno. E’ stato anche, ci pare, un segnale di qualcosa che cambia, forse la fine del quiet luxury e del mondo Loro Piana, di quell’età insomma del cachemire che ci illudevamo fosse globale e codificata, della condanna per le “ludicrously capacious bag” di Succession. Un mondo dove anche mostri alla Putin si vestivano no logo perché l’esibizione della ricchezza era brutta e amorale. No, tutto finito, adesso, forse: e in vista di scadenze elettorali e di un nuovo ordine, servirà anche un’estetica tutta nuova? Altro che “less is more”: forse la cafoneria delle nozze Ambani corrisponde alla fine del privilegio occidentale, del dollaro, della Nato e di tante altre cose belle ma superate. Come India Cina Russia e varie autocrazie si sono riorganizzate con le loro monete e le loro idee e le loro alleanze, adesso si riorganizzeranno anche con un new cafonal globale che ci raggiungerà quanto prima? Addio dunque al mondo Brunello Cucinelli, al dollaro come valuta di riserva, al minimalismo come piattaforma comune, e benvenuti ori e ottoni da satrapi 2.0?

