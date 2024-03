Nevica, governo climatico. Il buffo allarmismo per un bel fenomeno di stagione

Negli anni scorsi sulle Alpi neve se n’è vista poca, ora ne è scesa come nelle vecchie cartoline. Cose che succedono, durante l’inverno. Ma trasformare tutto in eventi catastrofici, che senso ha?

"A Gressoney la neve è scesa tantissima, le auto sono sommerse”, si è letto persino su un sito dell’informazione online. Perbacco, sai che notizia, in montagna succede (ancora) che nevichi, che nevichi forte anche ai primi di marzo, e quando nevica le macchine diventano “irriconoscibili”, oltreché inutilizzabili. Il sistema mentale globale è da molti anni più (iper)sensibile alle variazioni del meteo – spesso confuse con quelle del clima – che nemmeno allo stato della demografia. Mentre il sistema allarmistico tipico soprattutto dei media nazionali non perde occasione e per l’allarme quotidiano che annuncia la fine del mondo. D’estate fa molto caldo? La cosa era nota già a Esiodo, ma la scala allarmistica va dalla siccità che distrugge i campi al Sahara che avanza ad anziani state tappati casa e bevete tanta acqua. In autunno piove? Di solito sì, ma ormai siamo abituati che ogni “bomba d’acqua” è uguale a un dissesto idrogeologico, quando magari basterebbe pulire i tombini. Ma la neve, la neve che un tempo era poesia, persino il “nevone” della Romagna felliniana, è diventata indice di scombussolamento generale.