Cosa sta succedendo tra la procura di Milano e l'urbanistica di Beppe Sala? 

Come ai vecchi tempi delle guerre tra politica e procure. Anche se le tragedie, si sa, quando si ripetono lo fanno in modo diverso. La procura di Milano guidata da quasi due anni da Marcello Viola (“una nomina molto opportuna, che consentirà alla procura di ripartire e di ritrovare serenità”, dissero i suoi colleghi di corrente di Magistratura indipendente) ha chiuso le indagini per “plurime violazioni della legge statale in materia edilizia e urbanistica” in merito a una ristrutturazione (l’accusa è che invece sia una nuova costruzione) di due torri nella periferia di Crescenzago, rinviando a giudizio i costruttori ma anche alcuni funzionari del comune. D’altra parte il sindaco Beppe Sala, dopo aver mandato a parlamentare da Viola il suo assessore alla Rigenerazione urbana Giancarlo Tancredi, ha dichiarato che il comune attiverà una sorta di scudo di protezione legale per i suoi dipendenti che finissero nell’occhio dei pm. In 140 del settore urbanistico, infatti, hanno chiesto il trasferimento per non rischiare guai. “Non avrei mai immaginato di arrivare a una situazione in cui 140 funzionari e dirigenti mi scrivono per chiedermi di cambiare lavoro. La serenità proprio no, non sono per niente sereno, sono preoccupatissimo”, ha detto Sala rimarcando che, se non si agisce con buonsenso, ci sono almeno “150 procedimenti che possono essere interessati dall’intervento della procura”. Come dire una città che rischia la paralisi. La faccenda sembra tecnica, da un lato il comune rivendica che i permessi per costruire sono sempre consentiti nel rispetto delle leggi e delle regole del Pgt milanese. Dall’altra la procura spiega invece di agire in base a denunce e segnalazioni di possibili reati, e dunque in base all’obbligatorietà dell’azione penale. Anche se, ribattono in comune, si tratterebbe al massimo di aspetti amministrativi e non penali. Era dai tempi bui di Mani pulite che Milano non rischiava il blocco per mano giudiziaria. Quale che siano gli sviluppi e le opposte ragioni, la tensione in città è palpabile.

