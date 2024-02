Tutti i perché delle coltellate a una professoressa

Il coltello a serramanico non è propriamente un’arma occasionale, i colpi alla schiena più d’uno, dunque intenzionali; il luogo è l’ingresso di una scuola, otto del mattino, un istituto professionale in periferia a Varese. La professoressa aggredita è in ospedale, codice giallo. Del diciassettenne che l’ha ferita (accusa formalizzata in tentato omicidio), si sa che non risulta in carico ai servizi sociali, anche se la scuola ha confermato che si tratta di un “soggetto a diagnosi funzionale”, problemi psichici. E dunque andrà (o andrebbe) curato, più che rinchiuso. E dunque un po’ può essere compito e responsabilità della istituzione scolastica, dei docenti e dei servizi e supporti medici dentro le scuole. Che ci sono, quando ci sono. Ma ci vorrebbero servizi e supporti anche fuori: perché la scuola, messi da parte tutti i pedagogismi astratti e tutte le sociologie inclusive di cui si riempie la bocca la politica, non è né può essere un luogo di cura per tutti i tipi di problemi psichici o comportamentali. E, soprattutto, i docenti non sono lì per diventare vittime sacrificali.

