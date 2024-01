L'esercito che fa bene il bene

Alla fine va detto che il panettone sospeso è più buono e fa bene più che il pandoro brandizzato. Ma non perderemo tempo in scempiaggini. L’associazione Panettone Sospeso è un’organizzazione no profit nata a Milano nel 2019, raggruppa molte pasticcerie della città dove si può lasciare “sospeso”, come il caffè a Napoli, il dolce di Natale. Saranno poi associazioni e Terzo settore a occuparsi della distribuzione. È una delle molte forme di beneficenza e generosità nate dal basso, fatte di reti e di persone che non cercano di farsi pubblicità e da sempre costellano la Milan col coeur in man. Ovvio che non ci sia solo Milano, tutta l’Italia è un paese generoso e solidale – soprattutto finché si rimane nei limiti del piccolo e del buon vicinato – e “non c’è poi grande differenza tra regioni ricche o povere: se nonostante crisi e problemi l’Italia ha una situazione di pace sociale è anche grazie e queste reti diffuse e a un ‘esercito del bene’ di oltre sei milioni di persone e di oltre 360 mila associazioni”, riflette con noi Ferruccio De Bortoli, oggi presidente di Vidas, Volontari italiani domiciliari per l’assistenza ai sofferenti, una delle più note associazioni filantropiche che dal 1982 si dedica ai malati incurabili. Racconta De Bortoli che proprio attraverso questa sua esperienza ha scoperto un mondo silenzioso, spesso poco noto, fatto di piccoli donatori ma anche di grandi patrimoni “che preferiscono però l’anonimato a indesiderate pubblicità”. Un mondo “dotato di una forza d’impatto sociale enorme e capillare”. Vidas nasce in ambito milanese e lombardo, e guardare a Milano ha un senso preciso perché secolare è la sua tradizione di “bene fare”, di carità cristiana, di filantropia laica. Migliaia di associazioni con modalità diversificate di intervento. E, non ultimo, Milano è una capitale dell’innovazione anche per quel chi riguarda le nuove modalità di filantropia e di finanza etica che in Italia stanno prendendo piede.



Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE