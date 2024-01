Terremoti e tsunami: sulla ricostruzione prendere spunto dal Giappone

Una forte sequenza di terremoti ha colpito il Giappone. Al di là del cordoglio per le vittime, cosa possiamo imparare da questo evento? In termini di risposta emergenziale, il Giappone ha una storia esemplare. Un po’ come la nostra Protezione civile, si mobilita rapidamente. La cultura del rischio – il sapere cosa fare e chi ascoltare nel momento del bisogno – è una delle discriminanti più importanti nel minimizzare il numero delle vittime. In Giappone è diffusa, dalle scuole ai posti di lavoro, e questo rende la gestione emergenziale più efficace. In Giappone, dove gran parte della popolazione vive in strette piane costiere, il rischio dei terremoti è fortemente amplificato dal rischio tsunami. Quando un terremoto colpisce, sotto certe condizioni, dà un colpo alla superficie dell’oceano, sollecitando un’onda che si propaga a una velocità proporzionale alla profondità della colonna d’acqua. Quando l’onda si avvicina alla costa, la profondità della colonna diminuisce, e il fronte dell’onda rallenta. Dietro, la coda che si trova in acque più profonde continua a viaggiare, con il risultato che l’acqua accumula sul fronte, alzandone la cresta.

