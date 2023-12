Tutte le altre Saman Abbas d'Italia

Dov’è Saman, con la fascia rossa nei capelli, che ha pagato con la vita il suo desiderio di libertà e indipendenza. E dov’è Hina Saleem, che aveva poco più di vent’anni e come Saman era originaria del Pakistan. Hina aveva un fidanzato italiano, Giuseppe, che l’ha trovata sgozzata come un cane. Come Saman, Hina era stata attirata nella casa paterna con un pretesto e “giustiziata” in nome dell’onore. E dov’è Sana Cheema, cresciuta a Brescia ma uccisa in Pakistan dai genitori che l’avevano attirata in patria con il solito pretesto di un matrimonio o di un funerale in famiglia. Il processo è ancora in corso in Italia, perchè un giudice si è battuto affinché gli assassini di Sana vengano processati a Brescia. In Pakistan, dove sono stati processati nel 2018 all’epoca del delitto, sono stati assolti.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE