Non c'è nulla di più urgente della vita orribilmente calpestata di Saman Abbas

Non esiste, oggi, niente di più urgente dei diritti e della vita già orribilmente calpestata di Saman Abbas, che viveva a Novellara, in provincia di Reggio Emilia, e che aveva chiesto aiuto, con fiducia, a tutti noi. Agli assistenti sociali, prima, e poi, poco prima di essere uccisa, ai carabinieri, sfuggendo per qualche minuto al controllo di sua madre. Non esiste niente di più urgente del diritto di una ragazza, appena maggiorenne, a vivere secondo i suoi desideri e la sua libertà. Il diritto di studiare (mentre il padre le impediva di andare a scuola), il diritto di non sposare un cugino, il diritto di non tornare in Pakistan, il diritto di non dormire sul marciapiede per punizione, il diritto di non essere picchiata, segregata, umiliata, spaventata e uccisa in nome di una ferocia misogina travestita da religione. Il diritto di Samman e di tutte le altre, ma anche il diritto del fratello minore di Samman, che ha avuto il coraggio di parlare e di raccontare tutto il dolore e l’impotenza e la paura solo quando ha capito che suo zio e suo padre erano troppo lontani per minacciarlo ancora, solo quando è stato incoraggiato a usare il suo cervello invece di questa tradizione armata che odia le donne fino ad annientarle, che non ammette disubbidienza alla regola: non sei niente e mi appartieni.

