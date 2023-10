Il Cav. e il disprezzo della Borrelli family

Sull’iscrizione di Silvio Berlusconi nel Famedio, luogo d’onore dei milanesi nel Cimitero monumentale, decisa dall’apposita commissione del Comune a larga maggioranza, anche a causa di un giusto appello del sindaco Beppe Sala “a evitare ogni possibilità di divisione”, è scoppiata una polemica surreale. Federica Borrelli, figlia del procuratore che tollerò il pronunciamento del suo pool contro un decreto del governo, e il cui nome è iscritto appunto al Famedio, ha lanciato una petizione intitolata “Berlusconi al Famedio, non in nome nostro” che ha raccolto un paio di migliaia di firme. Ha risposto il Giornale, quotidiano milanese, raccogliendo firme, finora circa settemila, su un appello opposto. “Berlusconi al Famedio in nostro nome”.

