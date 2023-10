Galliani contro Cappato, la sfida in Brianza nel nome del Cav.

Ma chi è stato in definitiva Silvio Berlusconi? Un grande italiano, secondo alcuni, un italiano medio per altri. Già, ma geograficamente, cos’era? Milanese, non è mai davvero stato. Un po’ napoletano, come tutti i lombardi amanti dello spettacolo, e un po’ sardo per le vacanze affluenti. Francese per le canzoni. Nell’intimo ci pare però che fosse soprattutto brianzolo. In Brianza aveva infatti cuore e anche portafoglio e un ideale: la vita in villa.

