Le suppletive in discesa di Galliani a Monza sono un po' in salita 

Di questi tempi, per la precisione il 12 settembre di ogni anno, si racconta che la ‘strega di Monza’ si aggiri con un carro che arranca dietro di lei per il parco, con una veste sdrucita e un arco pronto a scoccare frecce. Una visione mostruosa, che nei libri stampati di metà Ottocento terrorizzava grandi e piccini. Malgrado il periodo coincidente, è però un altro l’incubo del centrodestra in città: la possibilità di un flop alle suppletive per il seggio del Senato di Monza, lasciato vacante dalla buonanima di Silvio Berlusconi, anche se obiettivamente l’esito infausto appare difficilissimo. Sulla carta, non dovrebbe esserci partita. Adriano Galliani è un monzese doc, è l’uomo amato da Berlusconi, e soprattutto è il presidente del Monza Calcio che ha contribuito a rilanciare fino alla Serie A, e nei giorni scorsi ha fatto un bel giro nelle scuole a regalare astucci e gadget biancorossi. Lo sfidante è Marco Cappato, politico notissimo ma che non ha nulla di brianzolo, e che in una terra tradizionalmente “bianca” potrebbe non gustare a tutti. Cappato ha infatti polemizzato perché il sindaco Paolo Pilotto (cattolico di centrosinistra) si è fatto riprendere proprio con Galliani a distribuire a scuola i famosi astucci con i colori della squadra. Una tradizione, da qualche anno, che però in vista delle suppletive è stata letta come uno spot pro Galliani da parte di Cappato, che malignamente insinua, in questo modo, che pure il centrosinistra si stia accomodando sulla scelta più ovvia.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE