In Lombardia, Cappato è un grattacapo per tutti. Intanto Formigoni pensa al ritorno in politica

I mugugni nel Pd per la scelta di sostenere il radicale alle suppletive e i timori di Forza Italia per un seggio che sembra blindato. Ma con un'affluenza bassa tutto può succedere. Nel frattempo anche si comincia a ragionare delle candidature per Bruxelles. E anche l'ex presidente della regione potrebbe essere della corsa

OCCHIO A CAPPATO - Guardia alta, passo lungo e ben disteso. I colonnelli azzurri si girano via whatsapp gli articoli di stampa locali che raccontano di un collegio senatoriale, quello di Monza, dove i sindaci dem si oppongono alla segreteria nazionale dem che ha scelto di convergere su Marco Cappato. Un po’ gongolano, un po’ no. Perché la verità è che sanno benissimo che alle urne il centrosinistra si compatterà per provare a mettere in difficoltà Adriano Galliani. Il quale, sia detto senza indugi, è dato per ultrafavorito. Ma quando l’affluenza è bassa (e in Brianza in ottobre potrebbe essere bassissima), ogni cosa può succedere. Ma Antonio Tajani non si può permettere di perdere il seggio che fu di Silvio Berlusconi. Quindi tutti pancia a terra e evitare il disastro.