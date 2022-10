Allarmi son fascisti (no, è il Pd in Puglia)

Viva Cappato, l'unico sempre pronto a denunciare ogni Re nudo che vede. Questa volta è una Regione che ha bocciato una legge sul diritto all'eutanasia con assistenza medica. Sono state le destre? No, è accaduto in Puglia, dove il Re nudo è del Pd

Finirò per diventare davvero un fan di Marco Cappato, pur senza condividerne nessuna idea o quasi, per quella sua incoercibile volontà, per quella sua testarda e fanciullesca vitalità nel denunciare, opportune importune, ogni Re nudo che gli capiti a tiro: cioè lo scandalo della politica e delle istituzioni spesso alleate non soltanto nel non fare, ma anche nel negare di aver non fatto.

Cappato è stato uno dei pochi a denunciare, su Twitter, che in Puglia “la legge regionale per l’aiuto medico a morire è stata bocciata”. Si va a informarsi meglio, e c’è un esponente locale del Pd che dichiara: “Bucare la legge sul fine vita è una combinazione di complicità, crudeltà, eversione e caos”. La “giustificazione risibile” della bocciatura sarebbe che non era stata “un argomento nel programma elettorale regionale”. Il re è nudo, appunto. E subito si pensa: ah, le destre. Arrivano le destre e già toglieranno l’aborto; arrivano le destre e vedrete i diritti; arrivano le destre e zac, hanno già vietato l’eutanasia in Puglia. Solo che poi leggi fino in fondo il tweet di Cappato, e non sono le destre: “In una regione in mano alla destra? No: in Puglia”. Il re è nudo, ma è del Pd.