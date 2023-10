Milano a mano armata, arriva il prefetto Gabrielli

Dopo quella dell’arroganza e quella della penitenza adesso Milano entra nella fase dell’insicurezza. Se vogliamo suddividere in tre fasi la cavalcata post Expo della metropoli lombarda, ecco che la prima, quella dell’ambizioso rilancio e della “ubris”, è stata succeduta da quella della riflessione col Covid (con la città che si scoprì – orrore – inefficiente nella gestione della pandemia e seconda persino a Roma). Infine, ora, il nuovo tema del rischio. Furti, scippi, rapine e baby gang, morti ammazzati in bici; una cavalcata culminata nell’arrivo – fatto abbastanza inusuale – di un consulente straordinario per la sicurezza nella persona di Franco Gabrielli. Già prefetto di Roma, capo dei servizi segreti, della Polizia e sottosegretario all’Interno nel governo Draghi, fresco di pensione (e a Milano non prenderà un euro per il suo nuovo ruolo), Gabrielli avrà il ruolo di “delegato del sindaco per la sicurezza e la coesione sociale”. “Il corteggiamento è iniziato agli inizi di luglio”, scrive il Corriere, e Gabrielli ha subito precisato: “Milano non è Gotham City” (la città notturna di Batman è il paragone più frequente tra chi asserisce che il capoluogo lombardo sia diventato ormai pericolosissimo).





“Spesso la differenza la fa l’aspettativa”, ha detto anche Gabrielli, che sarà probabilmente uno sceriffo senza pistola, più che altro un simbolo, per tranquillizzare gli animi. Perché il tema centrale è proprio questo. Qual è la percezione e qual è la realtà? Perché ad ascoltare certi articoli o blog o profili Instagram ci sarebbe da uscire per strada armati di mitra, Milano come Caracas, altro che Gotham. I dati sono di un’ambiguità scintillante: da una parte secondo l’Istat Milano ha il primato italiano di reati pro capite: il capoluogo lombardo registra 5.985 reati all’anno ogni 100.000 abitanti, battendo in classifica Rimini e Torino (seconda e terza in classifica), nonché città come Roma, Napoli e Palermo. Ma se sposti la visuale, quasi tutti i reati commessi in città diminuiscono da anni: rispetto al 2017, oggi i crimini sono circa il 17 per cento in meno. Milano è prima in Italia per densità di furti con destrezza e furti nei negozi, seconda per rapine e furti con strappo, dodicesima per percosse. Nel 2021 sono stati denunciati circa 95.300 furti, 3.350 rapine e 1.800 lesioni dolose.

