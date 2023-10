Il punto in cui è precipitato il bus a Mestre

Il veicolo è precipitato per una decina di metri e nell'impatto si è ribaltato. Trasportava una quarantina di turisti in un campeggio all'inizio della strada Romea, a Marghera

Agenti della polizia sul cavalcavia nel punto in cui un bus è precipitato a Mestre. Il pullman turistico è caduto da un cavalcavia martedì sera intorno alle 19.40. Il veicolo è precipitato per una decina di metri e nell'impatto si è ribaltato. Sono morte 21 persone (tra cui due bambini) e 15 sono rimaste ferite (cinque di loro sono in gravi condizioni), ha comunicato il prefetto di Venezia, Michele Di Bari, dopo che i soccorritori hanno lavorato tutta la notte per estrarre i passeggeri dai rottami. I soccorsi sono finiti nelle prime ore di mercoledì, quando tutti i corpi e i feriti sono stati recuperati e l’autobus è stato portato via.

Il pullman trasportava una quarantina di turisti in un campeggio all’inizio della strada Romea, a Marghera, e stava percorrendo una rampa a due corsie di un cavalcavia all’altezza di via Rizzardi. Intorno alle 19.40 di ieri ha sfondato il guardrail ed è rovinato a terra su una strada vicino ai binari della linea ferroviaria che collega Mestre a Venezia. Il pullman ha sfondato sia la prima protezione fatta dal guard rail sia la seconda barriera in metallo che delimita il passaggio pedonale.

