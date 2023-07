Sulla Marmolada pende una sentenza ben più triste della verità processuale

L'aumento degli incidenti, dei morti, dell'improvvisazione. Camminare per sentieri non è pericoloso, ma serve accortezza. "Uno che vuole fare il medico non prende un bisturi e inizia a operare dopo aver visto un video su YouTube: studia, fa pratica, si specializza. La montagna è la stessa cosa", dice Herb Hüller, guida alpina