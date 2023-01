Per i periti il crollo della Marmolada “non era prevedibile”. Viva la scienza

Il distacco di una parte del ghiacciaio della Marmolada avvenuto lo scorso 3 luglio, che ha provocato undici morti, non era prevedibile. Anzi, per maggiore precisione: “Non è stato possibile identificare elementi che potessero, qualora osservati, suggerire un elevato rischio di crollo imminente”. In 45 pagine di relazione, i periti nominati dalla procura di Trento nell’inchiesta per accertare eventuali responsabilità hanno concluso che no, non esistono responsabilità umane imputabili. E la procura chiederà l’archiviazione del fascicolo. Una conclusione che evita il protrarsi di una macchina giudiziaria fatta più che altro di burocrazia, ma che purtroppo, in altri casi analoghi, ha portato ad accuse e processi poi regolarmente finiti nel nulla.

