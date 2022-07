Oltre la tragedia della Marmolada. I tempi della Terra e tante variabili

C’è il tempo dell’uomo, dalla nascita alla morte, scandito nella sua singola esistenza. C’è il tempo del pianeta Terra, da 5 miliardi di anni fa a oggi. C’è il tempo dell’umanità, dagli albori dell’homo sapiens, nelle due tappe fondamentali: la nascita del linguaggio e la nascita della scienza. Fino all’attuale dominio dell’uomo sul pianeta. C’è il tempo della storia e delle storie, che si inserisce in quello dell’umanità intera, con la pretesa di spiegare nascita e decadenza di civiltà e popoli. C’è il tempo della politica e del politico, che deve indicare e, potendo, imporre le scelte nell’arco del mandato ricevuto e nel rapporto con coloro che glielo hanno affidato. Poi ci sono eventi, come la tragedia sul ghiacciaio della Marmolada, generata dalla colata di ghiaccio e rocce, che ci portano a interrogarci se non ci sia un Tempo, con la T maiuscola, che scorra oggettivamente, e al quale devono raccordarsi tutti i tempi citati, e tutti i diversi accadimenti, ora che non ci sono più continenti da scoprire, terre nuove da colonizzare, ma c’è solo un pianeta sul quale dobbiamo tutti vivere in pace.

