Clima? L'uomo metropolitano è parte delle soluzioni, non dei problemi

Quando qualcuno mi dice che abita in campagna o in un luogo isolato, io lo invidio. Abitando a Roma, di questi tempi, mi capirete: una puzza, la sporcizia, i gabbiani, i pappagalli e le cornacchie che si danno battaglia già dalle prime ore del mattino. Meravigliosi ed ecologici tram soppressi, metropolitane chiuse per lavori a tempo indeterminato. Lo invidio anche perché lui, sono sicuro, non fa i miei stessi sogni e cioè che il bidone della immondizia sia stato svuotato nottetempo. Lo invidio, lui, la sua vita, il giardino, i suoni e i colori della natura ecc. Invece quando quel qualcuno, interrogato sui tristi e luttuosi fatti recenti, come il crollo del ghiacciaio della Marmolada, dice: è colpa dell’uomo, ecco allora ci rimango male. Un po’ mi innervosisco, perché sotto sotto sento che mi sta dicendo che la colpa è mia, non sua. E’ mia, che sono un occidentale e metropolitano che compra (per la maggior parte) servendosi della Gdo, che ogni tanto si fa qualche viaggio e mette pure le foto su Instagram, insomma uno come me: un uomo (inteso come specie) consumista e inquinatore. Ci rimango male perché sono sicuro che lui, così dicendo, accusando l’uomo, si tira fuori dall’umano: c’è un uomo malvagio, cattivo, predatore e poi uno che invece fa scelte sane, ecologiche. Tuttavia, è un’accusa che mi fa riflettere. Le attività industriali, non c’è dubbio alcuno, hanno alzato il quantitativo di inquinanti e di vari gas serra.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE