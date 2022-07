In volo sul ghiacciaio della Marmolada il giorno prima della valanga

"Proprio ieri pomeriggio eravamo sopra la zona del crollo con il Soccorso Alpino e Speleologico Veneto - CNSAS. In Punta Rocca come in tutta la Marmolada ci sono temperature alte da parecchi giorni". Così su un post su Facebook dell'organizzazione Commissione Glaciologia Sat, che accompagna il video girato con il drone il giorno prima della valanga che ha causato 6 vittime e numerosi dispersi.