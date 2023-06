Allontanate i sociologi da Primavalle

L’assassinio di Michelle Maria Causo, la ragazza di Primavalle malmenata e uccisa a coltellate e il cui cadavere è stato poi trasportato in un carrello della spesa, è un episodio grave, orribile. A quanto pare il crimine è connesso alla relazione sentimentale della ragazza con un suo coetaneo, un diciassettenne dello Sri Lanka, fermato dalla Polizia. Le indagini cercheranno di precisare le circostanze e le responsabilità che sono comunque personali. Il carattere della vicenda ha suscitato orrore e interesse, com’è ovvio e giusto, ma ha anche spinto qualche commentatore a generalizzazioni azzardate. Pensare che l’omicidio sia il segnale di una degenerazione morale di un’intera generazione è palesemente assurdo, come ritenere che una relazione, presunta, con un ragazzo di origini straniere possa portare a ipotizzare una qualche tara etnica o razziale. Visto che ancora non si sa quasi nulla sulle circostanze reali dell’omicidio, viene naturale riflettere sui pochi dati noti, l’età della vittima e del sospettato, l’ambiente sociale in cui è maturato il crimine, le “relazioni sociali con gli stranieri”.

