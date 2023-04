Il Giornale passa agli Angelucci: chiuso l'accordo

L'imprenditore sigla l'accordo per rilevare il 70 per cento del quotidiano. Alla famiglia Berlusconi resta il 30 per cento. Il polo editoriale di centrodestra si compatta sotto un unico editore

Adesso c’è la firma. Il Giornale passa agli Angelucci al 70 per cento. Il 30 per cento resta alla famiglia Berlusconi. I gruppi hanno siglato l’accordo nel pomeriggio di oggi. Dopo soste, ripensamenti, dopo il ricovero di Silvio Berlusconi, la conclusione ufficiale. Da oggi passeranno sessanta giorni. Ci sarà una verifica dell’Antitrust e una valutazione del governo che deve pronunciarsi in merito. Da oggi, gli Angelucci sono proprietari di Giornale, Libero, Tempo, il polo editoriale di centrodestra.